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Hostes, uçağın açık kalan kapısından aşağı düştü

Çin'in Kunming Changshui Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen olayda, hostes kadın uçağın açık kalan kabin kapısını kapatmaya çalışırken dengesini kaybederek aşağıya düştü

Hostes, uçağın açık kalan kapısından aşağı düştü

Çin'in Kunming Changshui Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen olayda, hostes kadın uçağın açık kalan kabin kapısını kapatmaya çalışırken dengesini kaybederek aşağıya düştü

25 Ekim 2017 Çarşamba 15:38
Hostes, uçağın açık kalan kapısından aşağı düştü
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CHİNA Eastern Airlines'a ait bir uçakta görevli hostes, kabin kapısını kapamak isterken uçaktan düştü. Kabin görevlisi kadın, yaklaşık 2.7 metre yükseklikten asfalt zemine çakıldı.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Çin'in güneyindeki bir havalimanında gerçekleşen olay sonrası, genç kadın hemen sedyeye alınarak ambulans ile hastaneye götürüldü. 23 Ekim günü akşam saatlerinden gerçekleşen olayda, uçağın sol arka kabin kapısını kapatmaya çalışan kadının dengesini kaybettiği düşünülüyor.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Hızlı bir şekilde uçağın yanına varan görevlilerin, kadına ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi. Uçağın kabin kapısının neden açık bırakıldığı ve kadının tam olarak nasıl düştüğü belirtilmedi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan kadının hastanede olduğu ifade edildi.

Yetkililer, kabin ekiplerinin kalkıştan önce tüm kabin kapılarının kapalı olduğundan emin olmak için çapraz kontrol yapmaları gerektiğini söyledi. Shenzhen'ten  Kunming'e giden uçağın, 2 saatlik gecikme sonrası kalktığı öğrenildi.

Kaynak: Dailymail

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