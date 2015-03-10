Homer'a acı haber

1989'dan bu yana Amerikan televizyonlarında gösterilen ‘The Simpsons’, yaratıcılarından birini kaybetti. Sam Simon 59 yaşında hayatını kaybetti. Sakar bir baba ve ailesinin anlatıldığı Simpsons'tda, Simon senaryo ekibine liderlik etmiş yeni karakterler geliştirmişti. Simon, Simpsons'daki yazar, yönetmen ve yapımcılık görevleri için 7 Emmy ödülü de kazanmıştı. 4 sezonun ardından Simpsons'dan ayrılan Sam Simon, yaptığı anlaşmayla şovun kazancından her yıl 20 ila 30 milyon dolar kazanmaya devam ediyordu. Hastalığının ortaya çıkmasının ardından kendisini hayır işlerine veren Simon, 2002'de köpekleri barınaklardan kurtaran ve engellilere yardım için eğiten Sam Simon Vakfı’nı kurdu. Geçen yıl bir röportajında, “Hayvanlara yardım etme isteğim var. Bu benim param ve hayatımın sonunda pahalı bir hobi edindim” şeklinde konuşmuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 10.03.2015 10:22