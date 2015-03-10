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Homer'a acı haber

Amerikan televizyonlarının en uzun süreli komedi dizisi ‘The Simpsons'ın yaratıcılarından Sam Simon hayatını kaybetti. 59 yaşında ölen Simon, uzun züredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu.

Homer'a acı haber

Amerikan televizyonlarının en uzun süreli komedi dizisi ‘The Simpsons'ın yaratıcılarından Sam Simon hayatını kaybetti. 59 yaşında ölen Simon, uzun züredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu.

10 Mart 2015 Salı 11:20
Homer'a acı haber
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1989'dan bu yana Amerikan televizyonlarında gösterilen ‘The Simpsons’, yaratıcılarından birini kaybetti. Sam Simon 59 yaşında hayatını kaybetti. Sakar bir baba ve ailesinin anlatıldığı Simpsons'tda,  Simon senaryo ekibine liderlik etmiş yeni karakterler geliştirmişti. Simon, Simpsons'daki yazar, yönetmen ve yapımcılık görevleri için 7 Emmy ödülü de kazanmıştı. 4 sezonun ardından Simpsons'dan ayrılan Sam Simon, yaptığı anlaşmayla şovun kazancından her yıl  20 ila 30 milyon dolar kazanmaya devam ediyordu. Hastalığının ortaya çıkmasının ardından kendisini hayır işlerine veren Simon, 2002'de köpekleri barınaklardan kurtaran ve engellilere yardım için eğiten Sam Simon Vakfı’nı kurdu. Geçen yıl bir röportajında, “Hayvanlara yardım etme isteğim var. Bu benim param ve hayatımın sonunda pahalı bir hobi edindim” şeklinde konuşmuştu.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 10:22
Anahtar Kelimeler:
Sam SimonThesimpsonsEmmyHomer
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