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Hollywood’u ikiye bölen seks ve taciz iddiası

Hollywood dünyaca ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın yıllar boyunca kadın oyuncuları taciz ettiği iddiasıyla çalkalanıyor. İlk olarak ünlü oyuncu Ashley Judd'ın attığı iddianın ardından yıldızlar ikiye bölündü. Meryl Streep, Nicole Kidman ve Gwyneth Paltrow yorum yapmazken Rose McGowan, Brie Larson ve Patricia Arquette iddiaları destekledi

Hollywood’u ikiye bölen seks ve taciz iddiası

Hollywood dünyaca ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın yıllar boyunca kadın oyuncuları taciz ettiği iddiasıyla çalkalanıyor. İlk olarak ünlü oyuncu Ashley Judd'ın attığı iddianın ardından yıldızlar ikiye bölündü. Meryl Streep, Nicole Kidman ve Gwyneth Paltrow yorum yapmazken Rose McGowan, Brie Larson ve Patricia Arquette iddiaları destekledi

07 Ekim 2017 Cumartesi 19:27
Hollywood’u ikiye bölen seks ve taciz iddiası
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ÜNLÜ oyuncu Ashley Judd’ın önceki gün ortaya attığı iddia Hollywood’da adeta bomba etkisi yarattı. Dünyanın en popüler filmlerinin yapımlarını üstlenen Weinstein Company’nin kurucusu ve başkanı Harvey Weinstein’ın kendisini taciz ettiğini öne süren Ashley Judd, Weinstein’ın oyuncuları cinsel olarak taciz ettiğini söyledi. Bu iddiaların yankısı duyulmaya başlarken, Weinstein Company’nin yönetimi kurulunda görevli üst düzey 3 isim istifa etti.

Ashley Judd'ın iddiaları Hollywood gündemine bomba etkisi yaptı.

Ashley Judd’ın iddiaları Hollywood gündemine bomba etkisi yaptı.

Aralarında Amber Tamblyn, America Ferrera, Brie Larson, Brooklyn Decker, Patricia Arquette, Jessica Chastain ve Heather Matarazzo’nun da olduğu yıldız oyuncular Judd’ın iddiasını destekledi.

Merlyn Streep'in açıklama yapmaması hayranlarından büyük tepki çekti.

Merlyn Streep’in açıklama yapmaması hayranlarından büyük tepki çekti.

Twitter üzerinden bir mesaj atan Hynes, “19 yaşında bir film teklifi almıştım. Harvey Weinstein yanıma geldi ve test çekimini bikiniyle yapmamı istedi. Reddettim ve işi de kaybettim. Eminim başkalarına da böyle tekliflerle gelmişlerdir” ifadesini kullandı.

Aykırı şef Antony Bourdain de sessiz kalanlara Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Aykırı şef Antony Bourdain de sessiz kalanlara Twitter üzerinden tepki gösterdi.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’de yer alan haberde, Judd, Kiss the Girls filminin çekimleri sırasında Weinstein’le tanıştığını söylüyor. Judd, “Weinstein benden masaj istedi ve omuzlarını ovmamı istedi. Yapmayı reddedince üzerindekileri çıkarmama yardım etmemi ve duş almasını izlememi istedi. Bunları reddettim” dedi.

Birçok popüler ve ödüllü filmin yapımcısı Weinstein iddialara karşı bir açıklamada bulunmadı.

Birçok popüler ve ödüllü filmin yapımcısı Weinstein iddialara karşı bir açıklamada bulunmadı.

44 yaşındaki Hynes’ı destekleyen açıklamalar da gelirken Hollywood’un üst düzey oyuncularından ses soluk çıkmaması büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Aralarında Maryl Streep, Gwyneth Paltrow ve Nicole Kidman’ın da olduğu ve geçmişte Weinstein ile çalışan bu isimler konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Bu üç yıldız oyuncu Oscar ödüllerini Weinstein’ın filmleriyle alırken, Kate Hudson, Julianne Moore, Cate Blanchett, Renee Zellweger, Angelina Jolie, Salma Hayek, Penelope Cruz, Toni Collette, Minnie Driver ve Uma Thurman gibi isimlerin seslerini çıkarmaması özellikle sosyal medyada, “Neden cinsel istismar ve tacize karşı sesinizi çıkarmıyorsunuz” ve “Kadınların dayanışması gerek” şeklinde yorumların gelmesine sebep oldu.

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Anahtar Kelimeler:
HollywoodTacizHarvey Weinstein
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