Hollywood'u sarsan taciz davasında flaş gelişme

Amerikalı oyuncu Kevin Spacey'i bir barda kendisine tacizde bulunmakla suçlayan Will Little davadan feragat etti

Hollywood'u sarsan taciz davasında flaş gelişme
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OSCAR ödüllü oyuncuyu cinsel tacizle suçlayan Will Little'ın avukatı  Mitchell Garabedian, yaptığı yazılı açıklamada davadan gönüllü olarak feragat ettiklerini açıkladı.

Garabedian ya da mahkeme, davadan vazgeçilme gerekçesi hakkında  detaylı bilgi vermedi. Spacey hakkında cezai kavuşturmanın devam edeceği  belirtildi.

Spacey hakkındaki taciz iddiaları

Cape and Islands Bölge Savcısı Michael O'Keefe, 2018'in Aralık ayında  yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki Spacey'nin 2016'da Massachusetts eyaletinde 18  yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak'ta hakim karşısına  çıkacağını duyurmuş ve Spacey'nin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis  cezasına çarptırılabileceğini söylemişti.

Spacey ise hakkındaki suçlamayla ilgili bir video yayımlayarak  "Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim." ifadesini  kullanmıştı.

Spacey'nin kariyeri, önceki yıl Amerikalı aktör Anthony Rapp'in  1986'da 14 yaşındayken, Spacey'nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddiaları  dile getirmesinin ardından tepetaklak olmuştu.

Yapım şirketi Netflix, aktörün popüler televizyon dizisi "House of  Cards"taki rolüne son vermiş, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri  Akademisi aktöre vermeyi planladığı Emmy Ödülü'nü geri çekmişti. Spacey'nin  menajeri ve basın temsilcisi de aktörle yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

Rapp'in açıklamalarından sonra aktörle ilgili başka taciz suçlamaları  da ortaya çıkmıştı.

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