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Hollanda, Srebrenitsa kararına karşı harekete geçti

Hollanda, Lahey Temyiz Mahkemesi'nin Srebrenitsa'da 1995'te 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin "kısmen sorumlu" olduğu yönündeki kararı için Yargıtay'a başvurdu

Hollanda, Srebrenitsa kararına karşı harekete geçti

Hollanda, Lahey Temyiz Mahkemesi'nin Srebrenitsa'da 1995'te 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin "kısmen sorumlu" olduğu yönündeki kararı için Yargıtay'a başvurdu

20 Eylül 2017 Çarşamba 20:33
Hollanda, Srebrenitsa kararına karşı harekete geçti
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HOLLANDA, Lahey Temyiz Mahkemesinin Srebrenitsa'da  1995'te 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin "kısmen sorumlu" olduğu  kararı için temyize başvurdu. 
 
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hollanda devletinin verilen  kararla ilgili mahkemeyle aynı fikirde olmadığını ve Hollanda taburunun söz  konusu ölümlerden sorumlu tutulmasına anlam veremedikleri belirtildi.
 
Bu kapsamda, kararla ilgili Yargıtaya başvurulduğu kaydedildi.
 
Lahey Temyiz Mahkemesi, Srebrenitsa'da 1995'te yaklaşık 300 Boşnak  erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin "kısmen sorumlu" olduğuna 3 ay önce  hükmetmişti.
 
Mahkeme ayrıca, kurbanların yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde  30'unun karşılanacağına karar vermişti.
 
Srebrenitsa Anneleri Derneğinin Hollanda aleyhinde 2007'de açtığı  davanın sonucunda, Lahey Bölge Mahkemesi 2014 yılında Srebrenitsa'nın işgali  sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı tabura  sığınan 300 sivil Boşnak'ın Sırp askerlerine teslim edilmesinden dolayı  Hollanda'yı kısmen suçlu bulmuştu.
 
Kararın ardından Srebrenitsalı kurban yakınlarının avukatı Semir  Guzin, Hollada'nın kısmen suçlu bulunmasından memnun olmadıklarını, yasal çerçeve  içerisinde kararı temyize götüreceklerini söylemişti.
 
Bosna'daki savaş sırasında BM'nin koruması altında olan Srebrenitsa,  11 Temmuz 1995'te Sırp General Ratko Mladiç'in başında olduğu Sırp birliklerince  işgal edildi. BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlere sığınan çok sayıda  Boşnak, Hollandalı askerler tarafından Sırplar'a teslim edilmiş ve bu kişilerin  çoğunluğu götürüldükleri ormanlık alanlarda ve depolarda katledilmişti.  Srebrenitsa'da yaşananlar Avrupa Parlamentosu ve BM tarafından daha sonra  soykırım olarak kabul edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
HollandaSrebrenitsaLahey Temyiz Mahkemesi
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