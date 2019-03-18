Hollanda şokta! Ülkede kırmızı alarm verildi

HOLLANDA'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. En dikkat çeken olay ise bugün Hollanda'da bütün polislerin grev yapıyor olmasıydı. Olayın yaşandığı anda grevde olan bütün polisler grevi bırakarak olay yerine akın etti. Saldırıda şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

SALDIRI TRAMVAY HATTINDA GERÇEKLEŞTİ

Saldırının şehirdeki tramvay hatlarından birinde gerçekleştiği bildirildi. Saldırının yaşandığı tramvay polis kordonuna alınırken, çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.Uzun saçlı ve iri yapılı olan saldırganın kırmızı bir araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

HOLLANDA POLİSİ: TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Bugün Hollanda saati sabah saat 11:45’te gerçekleşen olayda tramvayın içerisinde makineli tüfek ile rastgele ateş açıldı. Ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmekle birlikte yetkilillerin bir basın açıklması yapması bekleniyorç. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, terörle mücadele ekiplerinin de bölgeye ulaştığı ifade edildi. Bölgenin üzerinde de helikopterlerin uçtuğu belirtiliyor. Bölge, polis tarafından kordon altına alındı. Hollanda polisi, olayın terör saldırısı olabileceğini açıkladı.

HOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'teki durumu "endişe verici" olarak tanımlarken, olayla ilgili bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu. Başkent Lahey'de de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 15:14