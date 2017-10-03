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Hollanda Savunma Bakanı istifa etti

Hollanda'da geçici hükümetin Savunma Bakanı Hennis-Plasschaert görevinden istifa ettiğini açıkladı

Hollanda Savunma Bakanı istifa etti

Hollanda'da geçici hükümetin Savunma Bakanı Hennis-Plasschaert görevinden istifa ettiğini açıkladı

03 Ekim 2017 Salı 23:26
Hollanda Savunma Bakanı istifa etti
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HOLLANDA geçici hükümetin Savunma Bakanı Jeanine  Hennis-Plasschaert, Mali'de iki Hollanda askerinin ölümünde sorumluluğu üzerine  alarak görevinden istifa etti. 
 
Hennis-Plasschaert, parlamentoda geç saatlere kadar yaptığı savunmanın  sonunda geçen yıl Mali'deki tatbikat sırasında arızalı havan toplarının patlaması  sonucu iki askerin ölümünde sorumluluğu üzerine alarak istifa ettiğini açıkladı.
 
İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik Araştırma Konseyince hazırlanan  konuyla ilgili raporu gördüğünde yanlış ve geç adımlar attığını belirten  Hennis-Plasschaert, "Bunun yaşanmasını istemezdim." dedi.
 
Hennis-Plasschert, kendisi ile birlikte Hollanda Silahlı Kuvvetleri  Generali Tom Middendorp'un da görevinden istifa ettiğini bildirdi.
 
İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik Araştırma Konseyince hazırlanan  raporda, geçen yıl Mali'deki tatbikat sırasında iki Hollanda askerinin ölümüne  neden olan havan toplarının arızalı olduğu ortaya çıkmıştı.
 
Mali'de geçen yıl, Hollanda’nın Mali’de BM'ye bağlı askeri birliğinde  gerçekleşen tatbikatta arızalı havan toplarının patlaması sonucu iki Hollanda  askeri ölmüş, bir asker yaralanmıştı.
 
Hennis-Plasschaert, son seçimlerden birinci çıkan aşırı sağcı Özgürlük  ve Demokrasi için Halk Partisi'nden (VVD) milletvekili seçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Savunma Bakanı
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