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Hollanda kaybettiği vatandaşlarına ağladı

Hollanda’da, Ukrayna’nın doğusunda üç yıl önce düşürülen Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağında ölenler için anma töreni düzenlendi

Hollanda kaybettiği vatandaşlarına ağladı

Hollanda’da, Ukrayna’nın doğusunda üç yıl önce düşürülen Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağında ölenler için anma töreni düzenlendi

18 Temmuz 2017 Salı 10:31
Hollanda kaybettiği vatandaşlarına ağladı
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AMSTERDAM Havalimanı yakınındaki Vijfhuizen ilçesinde düzenlenen anma törenine, ölenlerin yakınlarının yanı sıra Hollanda Kralı Willem Alexander, Kraliçe Maxima, Başbakan Mark Rutte, hükümet yetkilileri ve kazada vatandaşlarını kaybeden diğer ülkelerin temsilcileri katıldı. Törende saygı duruşunun ardından, kazada ölenlerin isimleri tek tek okundu. Ölenlerin anısına yapılan anıt, Kral Alexander ile Kraliçe Maxima tarafından açıldı. Kral ve kraliçe, beraberindeki öğrencilerle anıta çiçek bıraktı. Metalden yapılan anıtın çevresine ölen 298 kişi için fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

196’SI HOLLANDA VATANDAŞIYDI

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014’te 283 yolcu ve 15 mürettebatla Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Kazada ölenlerin 196’sı Hollanda vatandaşıydı.

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HollandaUkraynaMalezya HavayollarıUçakAnma Töreni
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