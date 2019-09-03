Hollanda'da yaşanan olay bir geleneğin sonu oldu! Türklere yasak yolda

HOLLANDA'NIN ikinci büyük kenti Rotterdam'da düğün konvoyunu uyaran bir polis memurunun darp edilmesi sonrası harekete geçen belediye, Türkiye ve Fas kökenli göçmenlere bir dizi yasak getirmeye hazırlanıyor. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, trafikte tehlike yaratan konvoylar ve gece yarılarına kadar süren sokak düğünlerinin önlenmesi konusunda savcılık ve polis yetkilileri ile görüşecek. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, kentin yerel televizyon kanalı Rijmond Tv'ye yaptığı açıklamada, polis memurunun dövülmesini, skandal ve kabul edilemez şeklinde değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Bir polis memuru tartıştığı bir kişiyi gözaltına almak istemiş, o sırada konvoydaki bir başka kişi tarafından arkasından kafasına vurularak yere düşürülmüştü.

POLİS MEMURUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Polis memuru, beyin sarsıntısı gerekçesiyle tedavi altına alınmış, damat da dahil 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Polis memuruna arkadan saldırdığı belirtilen kişi ise, halen aranıyor. Kafasına aldığı darbe nedeniyle hafif yaralanan polis memurunun tedavisi sürüyor. Polis memurunun eşi, yerel medya aracılığıyla, halen aranmakta olan saldırgana, "sorumluluğu kabul et ve teslim ol" çağrısında bulundu.