Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107303
ALTIN
152.961
DOLAR
3.7141
STERLİN
4.9077
EURO
4.3624
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular mı tüketti?
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular...
Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!
Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!
banner468

Hollanda'da mahkemeden camiye destek kararı

Hollanda'daki Rotterdam Mahkemesi, Rotterdam Belediyesinin Ayasofya Camisi'nin geçici olarak kullandığı binayı boşaltma kararını iptal etti

Hollanda'da mahkemeden camiye destek kararı

Hollanda'daki Rotterdam Mahkemesi, Rotterdam Belediyesinin Ayasofya Camisi'nin geçici olarak kullandığı binayı boşaltma kararını iptal etti

23 Ekim 2017 Pazartesi 21:33
Hollanda'da mahkemeden camiye destek kararı
banner404

 MAHKEME tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milli Görüş  teşkilatlarına bağlı caminin, geçici bir süreliğine bulundukları binada Temmuz  2018'e kadar kalabileceklerini bildirdi.
 
Açıklamada, caminin şu an bulundukları binada topluma yönelik yaptığı  faaliyetlerin, belediyenin boşaltma talebinden daha önemli olduğu vurgulandı.
Ayasofya Camisi Kurumsal İletişim Başkanı Mustafa Azmaz, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği kararın kendilerine nefes aldırdığını  belirterek, mutlu olduklarını söyledi.
 
Caminin yapım sürecinde yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı çoktan  bitmesi gereken inşaatın uzun sürdüğünü dile getiren Azmaz, geçici binada kalmak  için ön görülen süreden çok daha önce inşaatı bitirmeyi hedeflediklerini  kaydetti.
 
Mustafa Azmaz, "Belediye ile aramızda aslında hiçbir sıkıntı yok. Bu  zamana kadar her türlü konuda çok iyi çalıştık. Ama bu konuda bize maalesef  anlayış göstermedikleri ve bine yakın üye ve cemaat ile başka bir yere  gidemeyeceğimiz için belediyeyi mahkemeye vermek zorunda kaldık. Bu duruma  gelmesini istemezdik." dedi.
 
Rotterdam Belediyesi, caminin yapım süresinin uzamasına rağmen geçici  bina için anlaşılan sözleşmeyi uzatmayacağını bildirmiş ve bir ay içerisinde cami  olarak geçici kullanılan binayı boşaltmasını istemişti.
 
Caminin yönetim kurulu, bunun üzerine belediyeyi mahkemeye vermişti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HollandaMahkemeCami
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barzani'ye çok pahalıya patladı: İtiraf geldi
Barzani'ye çok pahalıya patladı: İtiraf geldi
DEAŞ Irak ordusuna pusu kurdu: 9 ölü
DEAŞ Irak ordusuna pusu kurdu: 9 ölü
Türkiye'ye övgü: 'Küresel olarak cömert bir ülke'
Türkiye'ye övgü: 'Küresel olarak cömert bir ülke'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim