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Hocaya kızan taraftar, sahaya horoz fırlattı

Rusya Liginde taraftar, takımın teknik direktörünü protesto etmek için sahaya horoz fırlattı. Horoz, Rusça'da aynı zamanda "hain" anlamına da geliyor

Hocaya kızan taraftar, sahaya horoz fırlattı

Rusya Liginde taraftar, takımın teknik direktörünü protesto etmek için sahaya horoz fırlattı. Horoz, Rusça'da aynı zamanda "hain" anlamına da geliyor

17 Nisan 2018 Salı 13:09
Hocaya kızan taraftar, sahaya horoz fırlattı
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RUSYA ikinci liginde oynanan maçta sahaya horoz atan Luch-Energiya Vladivostok taraftarının 15 gün hapis cezası alabileceği öğrenildi.

FC Fakel Voronezh'le Pazar günü oynanan deplasman maçında sahaya horoz fırlatan taraftarın görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı.

HOCAYI PROTESTO ETTİ

Taraftarın takımının teknik direktörü Aleksandry Grigoryan'ın protesto etmek için horozu sahaya attığı öğrenildi.

Rusya'da horoz kelimesi aynı zaman "hain" anlamına da geliyor.

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Rusya LigiTaraftarSahaHoroz
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