Hocaya kızan taraftar, sahaya horoz fırlattı

RUSYA ikinci liginde oynanan maçta sahaya horoz atan Luch-Energiya Vladivostok taraftarının 15 gün hapis cezası alabileceği öğrenildi.
FC Fakel Voronezh'le Pazar günü oynanan deplasman maçında sahaya horoz fırlatan taraftarın görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı.
HOCAYI PROTESTO ETTİ
Taraftarın takımının teknik direktörü Aleksandry Grigoryan'ın protesto etmek için horozu sahaya attığı öğrenildi.
Rusya'da horoz kelimesi aynı zaman "hain" anlamına da geliyor.
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