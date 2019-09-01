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Son Dakika

Hizbullah İsrail’e ait askeri aracı vurdu

Hizbullah, İsrail’in Lübnan sınırına yakın noktada bulunan Avivim bölgesinde, İsrail’e ait bir askeri aracı etkisiz hale getirdiğini duyurdu

DÜNYA 01.09.2019, 17:49 01.09.2019, 17:53 Enes Subaşı
Hizbullah İsrail’e ait askeri aracı vurdu
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YEREL medya, Hizbullah’ın, İsrail’in Avivim bölgesindeki askeri aracı etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Ayrıca, Hizbullah’tan yapılan açıklamada, askeri araçta bulunanlardan ölü ve yaralılar olduğu bilgisi de paylaşıldı.


İSRAİL MEDYASI DA DUYURDU'

İsrail medyası, Lübnan tarafından tanksavar füzelerinin, İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) üssünü ve askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu. İsrail’in de tanksavar füzelerine karşı saldırı yaptığı bilgisine yer verildi.

#Hizbullah #israil
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