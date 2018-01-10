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Hintli kız tecavüze karşı öyle bir külot tasarladı ki kadınlardan tebrik yağıyor

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Farukabad kentinde yaşayan yoksul aile kızı Seenu Kumari, kendi icadı olan "anti-tecavüz" iç çamaşırı tasarımı ile Hindistan'ın gündemine oturdu

Hintli kız tecavüze karşı öyle bir külot tasarladı ki kadınlardan tebrik yağıyor

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Farukabad kentinde yaşayan yoksul aile kızı Seenu Kumari, kendi icadı olan "anti-tecavüz" iç çamaşırı tasarımı ile Hindistan'ın gündemine oturdu

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:38
Hintli kız tecavüze karşı öyle bir külot tasarladı ki kadınlardan tebrik yağıyor
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HİNDİSTAN'IN Uttar Pradesh eyaltinin Farukabad kentinde yaşayan yoksul aile kızı Seenu Kumari, kendi icadı olan "anti-tecavüz" külot-iç çamaşırı ile Hindistan'ın gündemine oturdu.

HARÇLIKLARINI BİRİKTİRDİ

Harçlıklarından biriktirdiği yaklaşık 250 TL ile aldığı malzemelerle ürettiği anti-tecavüz külot, bir anda toplu tecavüzlerin çok yaygın olduğu Hindistan'da kadınların yaşam umudu haline geldi.

BIÇAKLA KESİLEMEZ

Kurşun geçirmez ve bıçakla kesilemez kumaştan üretilen anti-tecavüz külotun üzerindeki kemer, kişi tarafından özel şifre ile kilitleniyor. Şifre girilmedikçe açılmayan külot kemeri üzerinde GPS cihazı ve video kamera gözü de bulunuyor.

KAMERA SALDIRGANIN YÜZÜNÜ KAYDEDİYOR, POLİS YER BİLDİRİYOR

Dolayısıyla olası bir tecavüz girişimi durumunda kadın külotun kemeri üzerindeki düğmeye basarak polis acil yardım sinyali gönderebiliyor ve polis külotun üzerindeki GPS'ten de olay yerini süratle tespit edebiliyor. Aynı zamanda külodun üzerindeki kamera da tecavüzcünün yüzünü kaydederek, polis merkezine iletiyor.

GÜVENLİ OLMAYAN BİR YERE GİDERKEN GİYELEBİLİR

Genç kızı kendi geliştirdiği külodu kadınların sürekli giymek zorunda olmadığını ancak yalnız başına seyahat ederken ya da güvenli olmadığını düşündüğü bir yere gideceği zaman giyebileceğini belirtiyor.

VİEDOYU İNTERNETE YÜKLEDİ TEBRİK YAĞIYOR

Kendi icadı ve imalatı olan anti tecavüz külodu tanıttığı videoyu internet üzerinden paylaşan genç kıza çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı yağarken, şu ana kadar birkaç yerden de külodun seri üretimi ve patentinin alınarak işbirliği yapmak istediklerini belirten teklifler gelmiş.

HİNDİSTAN'DA TECAVÜZ ÇOK YAYGIN

Genç kız icadının kısa sürede seri üretimine geçilmesi halinde tecavüzlerin önemli ölçüde azalacağına inanıyor. Hindistan'da her gün yüzlerce kadın sokakta, caddede, belediye otobüsünde toplu tecavüze ve ardından cinayete kurban gidiyor. Polisin baş etmekte zorlandığı tecavüz olaylarına en ağır ceza getirilmesine karşın olayların sayısında bir düşüş sağlanabilmiş değil.

Genç kızın icadını tanıttığı videoya gelen mesajlarda çoğu kadın fiyatını ve nereden alabileceklerini sorarken, genç kız henüz seri üretim olmadığı için kendi harçlığıyla ürettiği tek külot dışında elinde ikinci bir ürün olmadığı yanıtını veriyor

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Son Güncelleme: 10.01.2018 11:07
Anahtar Kelimeler:
KülotHindistanAnti-tecavüz Iç çamaşırıAnti-tecavüzHintli Kız
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