Hindistan’da baraj çöktü: 35 kişi mahsur kaldı

ULUSAL Afet Müdahale Kuvveti (NDRF) tarafından yapılan açıklamada, dün gece Hindistan’ın Ahmednagar bölgesindeki Valunj köyünde bir göldeki barajın çökmesi sonucu 35 kişinin mahsur kaldığı bildirildi. Barajın çökmesi sonucu köyü su bastığı bu nedenle bir çok kişinin mahsur kaldığı belirtildi. Arama kurtarma ekipleri tüm gece boyunca bölge sakinlerini kurtarmak için çalışmalarını sürdürdü.