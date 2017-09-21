Hindistan’da bakanın konvoyuna saldırı: 2 ölü

HİNDİSTAN'IN Cemmu ve Keşmir eyaletinin Bayındırlık Bakanı Naeem Akhtar’ın konvoyuna saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı sırasında bölgede bulunan en az iki kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtilirken bakanın durumunun iyi olduğu açıklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, bakanın otomobil konvoyuna seyir halindeyken el bombası atıldığı ifade edildi