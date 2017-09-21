Hindistan’da bakanın konvoyuna saldırı: 2 ölü

HİNDİSTAN'IN Cemmu ve Keşmir eyaletinin Bayındırlık Bakanı Naeem Akhtar’ın konvoyuna saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı sırasında bölgede bulunan en az iki kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtilirken bakanın durumunun iyi olduğu açıklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, bakanın otomobil konvoyuna seyir halindeyken el bombası atıldığı ifade edildi
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.