Hindistan su kıtlığı yüzünden Ay'a çıkıyor

HİNDİSTAN Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), "Chandrayaan-2" adlı uzay aracının, ayın karanlık bölgesinde kalan güney kutbunda ilk defa su arayacaklarını açıkladı.
Chandrayaan-2'nin pazartesi günü yerel saatle 02.51'de Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatılacağı bilgisi paylaşıldı.
Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan keşif aracının, uydu modülünü Ay yörüngesine bırakmasının ardından 6-7 Eylül'de yüzeye inmesi bekleniyor.
Chandrayaan-2, Ay'ın karanlık yüzünde güney kutbu çevresinde yürüteceği keşif görevi kapsamında Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.
Hint yetkililer, Chandrayaan-2'nin daha önce hiçbir ülkenin ulaşamadığı bölgelerde keşif faaliyeti yürüteceğini vurguladı.
Chandrayaan-2 uzay aracı, uydu modülünün yanı sıra Hindistan uzay programının kurucusu Dr. Vikram Sarabhai'ın onuruna "Vikram" adı verilen iniş platformu ile Sanskritçe'de bilgelik anlamına gelen "Pragyan" adlı gezginci robotik araçtan oluşuyor.
Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü Ay yörüngesinde 1 yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.
Pragyan: Hindistan'ın yerli Ay'a göndereceği gezgin robotu
Yerli imkanlarla üretilen 27 kilogram ağırlığındaki Pragyan gezgin robotik araç, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak. Araç, bu bölgede su arayan ilk gezginci keşif aracı olacak.
Güneş enerjisinden de faydalanabilen gezginci araç, Ay yüzeyinde 500 metreye kadar manevra yapabilecek şekilde tasarlandı.
Chandrayaan-2 görevinin yaklaşık 141 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor.