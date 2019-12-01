Hindistan'ın gözü Türkiye-ABD arasındaki S-400 krizinde

Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'leri almasının ardından ABD ile arasında başlayan ve ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'nı (CAATSA) masaya getiren krizi yakın izleyen ülkelerden biri de Hindistan. Hindistan, Rusya'dan S-400 almak için 800 milyon dolarlık bir ön ödeme yaptı ve 2025'te sistemlerin ülkeye kurulması bekleniyor.

Rusya'dan S-400 almak için ön ödeme yapan Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'den geldiği halde beklettiği Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağını takip ediyor.

Trump'ın Kongre'den gelen yaptırımları bekleterek Türkiye'ye karşı 'hoşgörülü' davrandığı belirtilen makalede ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, “Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla sert yaptırımlar uygulanmasının önünü açacağım. Er ya da geç olacak” ifadesini kullandı. Dergiye konuşan Risch, Türk askerlerinin F-35 sürecinden çıkarıldığını ve ABD’den ayrıldığını söylerken, “Bunu yapmamız önemli çünkü dünyanın ve özellikle NATO müttefiklerinin bu konuda ciddi olduğumuzu bilmesi önemli” açıklamasını yaptı.