Hindistan'da da muhalif gazeteci avı sürüyor!

HİNDİSTAN'IN yerel televizyon kanalı ‘Dinrat’ muhabiri Bhowmick, Mandai ‘da görev başındayken kaçırıldıktan sonra öldürüldü.

Santanu Bhowmick

Polis Amiri A.K. Shukla, 27 yaşındaki Bhowmick’in, dün akşam saatlerinde Tripura Yerli Halk Cephesi adlı siyasi partinin yol kapatarak düzenlediği protestoyu izlerken kaçırıldığını belirtti.

Bhowmick’in daha sonra birkaç yerinden bıçaklanmış halde bulunduğunu söyleyen Shukla, gazetecinin ağır yaralı bir halde kaldırıldığı Agartala Medical College hastanesinde hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Olay yerine gelen Sağlık Bakanı Badal Chowdhury; Bhowmick’in ölümüyle alakalı olarak Tripura Yerli Halk Cephesinin dört üyesini gözaltına alındığını duyurdu. Ve öldürülen gazetecinin tehditlerle daha önceden de hedef gösterildiğini belirtti.

Bhowmick’in öldürülmesi, ülke genelinde tepkiye yol açtı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü gözlemcileri, cinayetle ilgili, radikal milliyetçi gazetecilerin diğer gazetecileri karalama kampanyaları ve tehditlerle hedef gösterdiklerini söyledi.

Hindistan’da muhalif gazeteciler bir bir öldürülüyor

Gauri Lankesh

Bundan tam 15 gün önce, Hindistan'da haftalık bir gazeteye yazdığı yazılarla ‘korkusuz ve açık sözlü' bir gazeteci olarak bilinen 55 yaşındaki Lankesh'in, Bangalor'daki evinin önünde motosikletli kişiler tarafından başından ve göğsünden vurularak öldürülmüştü.

İktidar partisi üyeleri de dahil olmak üzere, muhafazakâr Hindu milliyetçilerine yönelik eleştirileriyle tanınan Lankesh'in ölümü, Hindistan'da son dönemde laik söylemler içeren yazılar yazan ve konuşmalar yapan gazeteci ve aktivistlere karşı gerçekleştirilen suikastlerden biri olarak gösteriliyordu.