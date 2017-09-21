Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Hindistan'da da muhalif gazeteci avı sürüyor!

Hindistan'da da muhalif gazeteci avı sürüyor!

21 Eylül 2017 Perşembe 13:13
Hindistan'da da muhalif gazeteci avı sürüyor!
banner404

HİNDİSTAN'IN yerel televizyon kanalı ‘Dinrat’ muhabiri Bhowmick, Mandai ‘da görev başındayken kaçırıldıktan sonra öldürüldü.

Santanu Bhowmick

Santanu Bhowmick

Polis Amiri A.K. Shukla, 27 yaşındaki Bhowmick’in, dün akşam saatlerinde Tripura Yerli Halk Cephesi adlı siyasi partinin yol kapatarak düzenlediği protestoyu izlerken kaçırıldığını belirtti.

Bhowmick’in daha sonra birkaç yerinden bıçaklanmış halde bulunduğunu söyleyen Shukla, gazetecinin ağır yaralı bir halde kaldırıldığı Agartala Medical College hastanesinde hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Olay yerine gelen Sağlık Bakanı Badal Chowdhury; Bhowmick’in ölümüyle alakalı olarak Tripura Yerli Halk Cephesinin dört üyesini gözaltına alındığını duyurdu. Ve öldürülen gazetecinin tehditlerle daha önceden de hedef gösterildiğini belirtti.

Bhowmick’in öldürülmesi, ülke genelinde tepkiye yol açtı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü gözlemcileri,  cinayetle ilgili, radikal milliyetçi gazetecilerin diğer gazetecileri karalama kampanyaları ve tehditlerle hedef gösterdiklerini söyledi.

Hindistan’da muhalif gazeteciler bir bir öldürülüyor

Gauri Lankesh

Gauri Lankesh

Bundan tam 15 gün önce, Hindistan'da haftalık bir gazeteye yazdığı yazılarla ‘korkusuz ve açık sözlü' bir gazeteci olarak bilinen 55 yaşındaki Lankesh'in, Bangalor'daki evinin önünde motosikletli kişiler tarafından başından ve göğsünden vurularak öldürülmüştü.

Korkusuz Hindu gazeteciyi başından vurdular

İktidar partisi üyeleri de dahil olmak üzere, muhafazakâr Hindu milliyetçilerine yönelik eleştirileriyle tanınan Lankesh'in ölümü, Hindistan'da son dönemde laik söylemler içeren yazılar yazan ve konuşmalar yapan gazeteci ve aktivistlere karşı gerçekleştirilen suikastlerden biri olarak gösteriliyordu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
DinratBhowmickLankesh
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim