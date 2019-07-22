Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi

Hindistan, Chandrayaan-2 keşif aracını, Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden uzaya gönderdi

Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi
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HİNDİSTAN Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), geçen hafta başında teknik  aksaklık nedeniyle uzaya gönderilmesi ertelenen Chandrayaan-2'nin fırlatılma  işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
 
 
Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan  Chandrayaan-2, önce uydu modülünü Ay yörüngesine bırakacak, ardından Ay'ın  karanlık yüzeyine iniş yaparak, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini  haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.
Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü, Ay yörüngesinde bir yıl  boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.
 
Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan keşif  aracının, uydu modülünü Ay yörüngesine bırakmasının ardından eylül ayının  ortasında yüzeye inmesi bekleniyor.
 
Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını  2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı  başarmıştı.
 

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