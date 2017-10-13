Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.213
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8352
EURO
4.2966
14 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Ekim 2017 Alanya -...
Bu besinler cinsel isteksizliğe iyi geliyor!
Bu besinler cinsel isteksizliğe iyi...
Kadın cinsel uyarıcıların ardındaki gizli gerçekler!
Kadın cinsel uyarıcıların ardındaki gizli...
Flaş Haber
Okula silahlı saldırı!
Kapat
banner468

Hindistan, Arakanlı Müslümanları sınır dışı ediyor

Hindistan'ın, bugün 18 ve son 3 haftada 57 Arakanlı Müslümanı sınır dışı ettiği belirtildi

Hindistan, Arakanlı Müslümanları sınır dışı ediyor

Hindistan'ın, bugün 18 ve son 3 haftada 57 Arakanlı Müslümanı sınır dışı ettiği belirtildi

13 Ekim 2017 Cuma 19:17
Hindistan, Arakanlı Müslümanları sınır dışı ediyor
banner404

BANGLADEŞ'TE yayın yapan "DhakaTribune" gazetesinin haberine göre,  Hindistanlı sınır güvenlik ekipleri  bugün 18 Arakanlı Müslümanı Bangladeş'e  gönderdi.

Yerel yetkili Nazrul İslam, yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanların  bu sabah Satkhira sınırından Bangladeş'e girdiğini, gruptakilerden 10'unun çocuk  olduğunu kaydetti.

 İslam, Arakanlı Müslümanların 3 yıldır Basirhaat'taki bir kampta  kaldıklarını söylediğini aktardı.

Söz konusu 18 kişiyle, son 3 haftada Hindistan'dan Bangladeş'e  gönderilen Arakanlı Müslümanların sayısı 57'ye ulaştı.

Öte yandan, Hindistan'daki Arakanlı Müslümanların sınır dışı  edilmesine yönelik dava  bugün Hindistan Yüksek Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, 21  Kasım'da yapılacak ikinci duruşmaya kadar Arakanlı Müslümanların sınır dışı  edilmesini ertelediğini duyurdu.

İçişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Kiren Rijiju, ağustos ayında  parlamentoda, merkezi hükümetin ülkede yasa dışı yaşayan Arakanlı Müslümanların  belirlenmesi ve sınır dışı edilmeleri sürecinin başlatılmasını istediğini  açıklamıştı.  Bakan Rijiju, Hindistan'ın Arakanlıları ülkede tutma zorunluluğu  olmadığını söylemişti.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcı Farhan Haq, ülkelerinde zulüm gören  mültecilerin oraya geri gönderilmeleri planlarının endişe verici olduğunu  belirtmişti.

Hindistan hükümeti, eylül ayında da Yüksek Mahkemeye Arakanlı  Müslümanların ulusal güvenliğe büyük tehdit oluşturduğuna inanıldığı yönünde  beyanda bulunmuştu.

Hindistan'da 15 bine yakını BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine  kayıtlı, 40 bin Arakanlı Müslüman olduğu tahmin ediliyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle  Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce  Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle  ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler  tarafından yok edildi.Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla  etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslümanın yüzde 84'ü  çevre ülkelere sığındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HindistanArakanlı Müslümanları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İran’la nükleer antlaşmasından çekilmeyeceğiz'
'İran’la nükleer antlaşmasından çekilmeyeceğiz'
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'PKK'ya müsaade etmeyiz! Geri alınacak!'
'PKK'ya müsaade etmeyiz! Geri alınacak!'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim