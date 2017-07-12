Hezarfen Ensemble Fulda’da çalacak

KONSER, gelecek ay Almanya’nın Hessen Eyaleti’nin en büyük müzelerinden Vonderau Museum’un salonunda gerçekleştirilecek. Etkinlikle ilgili tanıtımlarda “İstanbul ile Almanya kültür köprüsü” ve “Batı ve Doğu kültürlerini buluşturan zengin bir konser projesi” olarak duyuruldu.Konserde Hezarfen’e gitaristler Finlandiya’dan Petri Kumela, Danimarka’dan Frederik Munk Larsen, İstanbul’dan Tolgahan Çoğulu, Almanya’dan Jürgen Ruck, Würzburg’da faaliyet gösteren Uluslararası Yaz Okulu – GuitarPlus üyeleri, İstanbul’dan kanuni Esra Berkman, kemençeci Nermin Kaygusuz ile Würzburg’da yaşayan Japon soprano Yoshie Kaneyasu eşlik edecek.

İLK KEZ SESLENDİRİLECEK

Türkiye ve Avrupa’dan geleneksel ve yeni parçaların icra edileceği konserde, çağdaş besteciler Onur Türkmen, Armağan Durdağ ve Onur Dülger ile Fuldalı besteci Michael Quell’in Türk ve Ortadoğu müzik makamlarından esinlenen eserleri de ilk kez seslendirilecek. Bilet fiyatlarını 9 euro (öğrenciler için 7 euro) olduğu konserle ilgili bilgi ve rezervasyon 0661-1021443 numaralı telefondan alınabilir.