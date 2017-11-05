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Hesaplarına el koyuldu: Prensler o otelde tutuluyor

Suudi Arabistan’dan alınan haberlere göre, gözaltına alınan onlarca prens ve ünlü zengin iş adamı ve bakanlar Riyad’da ünlü, lüks bir otelde bulunduruluyor. Ayrıca gözaltına alınanların hesaplarına el koyuldu

Hesaplarına el koyuldu: Prensler o otelde tutuluyor

Suudi Arabistan’dan alınan haberlere göre, gözaltına alınan onlarca prens ve ünlü zengin iş adamı ve bakanlar Riyad’da ünlü, lüks bir otelde bulunduruluyor. Ayrıca gözaltına alınanların hesaplarına el koyuldu

05 Kasım 2017 Pazar 20:58
Hesaplarına el koyuldu: Prensler o otelde tutuluyor
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RİYAD Mekke yolu üzerinde bulunan Ritz-Carlton oteli sıkı güvenlik önlemleri altında tüm rezervasyonların iptal edildiğini duyurdu.Otelde boş oda olmadığı gerekçesi ile hiç kimseye otelde kalma imkanı tanınmıyor.

İnternet üzerinden rezervasyon yapılmak istendiğinde ise otelde şimdilik boş oda bulunmadığı bildiriliyor. Otelde son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın kaldığı bilinirken, Başkent Riyad’daki önemli toplantılar bu otelde düzenleniyordu.

TRUMP VE KRAL SELMAN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ 

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'le telefonla görüştü.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Kral Selman'ın New York'ta düzenlenen terör saldırısına ilişkin Trump'a taziyelerini ilettiği belirtildi. 

İki liderin Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısı hakkında da konuştuğu ifade edilen açıklamada, "Liderler, aşırıcı ideolojilere karşı mücadele edilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı." ifadelerine yer verildi. 

Trump ve Kral Selman'ın telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın ABD'den satın aldığı silahların da gündeme geldiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Başkan Trump, Krala 15 milyar dolar değerindeki THAAD füze savunma sistemi ve milyarlarca dolarlık yatırımlar da dahil olmak üzere silah alımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan, Krala, Amerikalılara iş imkanı sağlayacak Arabistan'ın güvenliğiyle ilgili silah alımlarını destekleyeceğinin teminatını verdi. Başkan ayrıca Kraldan şiddetle Aramco'yu ABD borsasına dahil etmesini istedi." 

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan’
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