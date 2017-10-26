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Herkesin gözü önünde çırılçıplak soyunup cinsel içerikli film çektiler

İspanya'da turistlerin uğrak yeri olan bir parkta iki kadın, çevredeki çocuklara aldırmadan çırılçıplak soyunup cinsel içerikli video çekti

Herkesin gözü önünde çırılçıplak soyunup cinsel içerikli film çektiler

İspanya'da turistlerin uğrak yeri olan bir parkta iki kadın, çevredeki çocuklara aldırmadan çırılçıplak soyunup cinsel içerikli video çekti

26 Ekim 2017 Perşembe 10:20
Herkesin gözü önünde çırılçıplak soyunup cinsel içerikli film çektiler
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İSPANYA'NIN  Sevilla şehrinde akılalmaz bir olay yaşandı. Çocukların gözü önünde cinsel içerikli film çektiler.

ÇIRILÇIPLAK SOYUNUP CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO ÇEKTİLER

Hükümet konağına yakın, turistlerin uğrak yeri olan bir parkta iki kadın etraftaki aile ve çocukları umursamadan çırılçıplak bir şekilde dolaşıp cinsel içerikli video çektiler.

POLİS, HIZLARINA YETİŞEMEDİ

Görüntülerin yayınlanması üzerine polis soruşturma başlattı. Kadınlar ve kendilerini çeken kameramanlar çok hızlı yer değiştirdikleri için polis ihbarlara rağmen kendilerini suç üstü yakalayamadı. Görgü tanıkları, kameramanın yanında bulunan ve yönetmen olduğu tahmin edilen bir adam da kadınlara ne yapacakları konusunda direktif verdiğini söyledi.

KADINLAR KAMERAYA POZ VERİP CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Parkta bulunan bir anne, gördüklerine inanamadığını söylerken bir esnaf, kadınların aniden çıplak bir şekilde atlı faytondan inerek kendilerini çeken kameraya poz verip cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

BAZILARI TEPKİ GÖSTERDİ, BAZILARI DA KAYDETTİ

Etrafta bulunan vatandaşlar, olanlara sert tepki gösterirken bazıları ise o anları videoya almayı tercih ettiler.

"ÇIPLAK GEZMEK SUÇ DEĞİL, ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE CİNSEL İLİŞKİ SUÇ"

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis yetkilisi, çıplak gezmenin suç olmadığını ama çocukların önünde bu tür hareketlerde bulunmanın suç olduğunu ve kadınların yakalanmaları halinde bir yıl hapis veya para ceza alacaklarını söyledi.

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SevillaİspanyaCinsellikDünya
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