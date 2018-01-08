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8 Ocak Günlük Burç Yorumu

Herkes onları konuşuyor! Üniversiteli gençler 3 kişilik ilişki yaşıyor

İngiltere'de üniversite okuyan üç öğrenci, tek bir ilişkiyi paylaşıyor. 2 kadın ve 1 erkekten oluşan birlikteliklerinde çok mutlu olan gençler, yeni gelecek kişilere kapılarının açık olduğunu söylüyor

Herkes onları konuşuyor! Üniversiteli gençler 3 kişilik ilişki yaşıyor

İngiltere'de üniversite okuyan üç öğrenci, tek bir ilişkiyi paylaşıyor. 2 kadın ve 1 erkekten oluşan birlikteliklerinde çok mutlu olan gençler, yeni gelecek kişilere kapılarının açık olduğunu söylüyor

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:04
Herkes onları konuşuyor! Üniversiteli gençler 3 kişilik ilişki yaşıyor
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 İNGİLTERE'DE yaşayan 20 yaşındaki Joseph Freeney isimli üniversite öğrencisi, 22 yaşındaki Katie Aitchison ve 21 yaşındaki Clare Verduyn ile üçlü bir ilişki yaşıyor. Üç kişilik ilişkideki herkes halinden son derece memnun.

ÜÇÜ DE FİZİK OKUYOR

Joseph isimli genç çocuk ilk önce Katie ile sevgili oldu. Çift oldukça mutlu bir ilişki sürerken Clare de aralarına katıldı. Üç genç de Leeds Üniversitesinde fizik bölümünde okuyor. Üçlü ilişkilerinin sekizinci ayını doldurmak üzere.

"MÜKEMMEL BİR UYUM İÇERİSİNDEYİZ"

Joseph, "Bu kadınların ikisini de seviyorum ve birbirlerine aşıklar, bu yüzden mükemmel bir uyum sağlıyoruz." diyor. Genç çocuk, "Biliyorum birçok insan bunu tuhaf olarak görecek ancak mükemmel bir uyum içindeyiz" diye de ekliyor. Clare'in bu ilişkiye dahil olması ise oldukça ilginç bir biçimde olmuş.

İLİŞKİYE ÜÇÜNCÜ KADINI EKLEYEN KATİE OLMUŞ

12. yüzyıl temalı bir partide birbirinden etkilenen iki kadın gecenin ilerleyen saatlerinde birbirleriyle öpüştü. Ardından Clare'e sevgilisi olduğunu söyleyen Katie, onu ilişkilerine davet etti. Teklifin kabul edilmesiyle de ilişkileri üç kişilik bir hal almış oldu. Yani ilişkiye yeni bir kadın eklemek isteyen Joseph değil, Katie'ydi.

"YAŞADIĞIM EN İYİ CİNSEL İLİŞKİYDİ"

Clare, erkek arkadaşını başka bir kadınla paylaşmaktan dolayı kıskanıyor olmaya çok uzak olduğunu söylüyor ve "Onlar benim hayatımda yaşadığım en iyi cinsel ilişkiyi bana tattıran insanlar " diye de ekliyor.

DÖRDÜNCÜYÜ ARIYORLAR

Birçok insan aşklarının gerçek olup olmadığını sorguluyor fakat rilişkilerinin iki insan arasındaki herhangi bir ilişki kadar orijinal olduğu konusunda ısrar ediyorlar. Clare, "Şu anda birkaç günlüğüne uzaktayım ve eminim Katie ve Joe sevişecek ama bu beni rahatsız etmiyor. İstediklerini yapmakta özgürler, çoğu gece tek bir yatağı paylaşıyoruz." derken, Katie, "Ben insanları sevmeye devam edeceğim ve bu değiştirebileceğim bir şey değil" diyerek sözlerini tamamlıyor.

Üçlü, bu sayının kesinlikle sınır olmadığını ve ilişkilerine dördüncü bir kişi eklemeyi düşündüklerini de sözlerine ekliyor.

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İngiltereüniversiteli Genç3 Kişilik Ilişki
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