Herkes evlilik fotoğrafı beklerken damat pantolonunu indirdi

İNGİLTERE'DE yaşayan Matthew ve Carly Lunn, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da evlendi. Fakat çiftin ünü düğünden önce çekilen bir fotoğraf karesiyle ülke sınırlarını bir hayli aştı.

Çift, davetlilerin uzağında profesyonel fotoğrafçının karşısına gelinlik ve damatlıklarıyla geçerek romantik pozlar vermeye başladı. Fakat bir anda Matthew kamera karşısında pantolonunu indirdi ve Carly de dizlerinin üzerine çöktü. Kameralara aldırmadan ellerini Matthew’un kalçasına dayayan Carly, gün batımında sanki oral seks yapıyormuş gibi poz verdi.

Davetlilerden biri çiftin fotoğrafını çekince bu kare bir anda paylaşım rekoru kırdı. Fotoğraflarını Facebook’ta paylaşan çift, “Herkes bu fotoğrafı çok beğendi. Bizce de çok komik bir fotoğraf oldu. Çekilmeden önce böyle bir kare çekeceğimiz konusunda anlaşmıştık. O sırada kesinlikle cinsel bir şey olmadı. İngiltere’ye döndüğümüzde herkes bu fotoğrafı konuşuyordu” ifadesini kullandı. Fotoğrafın kısa sürede paylaşım rekoru kırmasının ardından Hollanda’da başka bir çiftin de benzer bir hareket yaptığı ortaya çıktı. İngiltere’nin çok satan tabloid gazetesi The Sun, Hollandalı bir çiftin daha bu hareketi yaparak poz verdiğini yazdı.