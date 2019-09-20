Her şey iki çocuğun imzasıyla oldu! Fastfood devinde bir dönem kapandı

PLASTİK atıklarını azaltma baskısı altındaki Amerikan fast food zinciri Burger King, bundan böyle çocuk menüleriyle birlikte hediye oyuncak vermeyecek. Müşterilerine eski oyuncakları geri getirme çağrısı yapan şirket, bunların eritilerek başka şeylere dönüştürüleceğini duyurdu.Burger King bu kararı, Hampshire'da iki çocuğun plastik oyuncaklardan vazgeçilmesi için McDonald's ve kendilerine yaptığı çağrının ardından aldı.9 yaşındaki Ella McEwan ve 7 yaşındaki kardeşi Caitlin'in "Çevreyi düşünün. Çocuk menülerinizle birlikte plastik oyuncak vermeyin" diyerek internet üzerinden imzaya açtığı dilekçeye yarım milyondan fazla kişi destek verdi.Dilekçede "Çocuklar bu oyuncaklarla sadece birkaç dakika oynuyor. Sonra atılan bu oyuncaklar hayvanlara zarar veriyor, denizleri kirletiyor" denildi.Burger King'in plastik oyuncak uygulamasının durdurulması üzerine Mc Donalds da harekete geçti. Müşterilerin oyuncak yerine meyve alabileceklerini belirten şirket, gelecek yıl deneme amaçlı olarak başlatacakları uygulamayla çocukların oyuncak yerine kitap alabileceklerini açıkladı.Burger King, eski oyuncakları toplamak için şubelerine çöp kutuları gönderileceğini, oyuncaktan vazgeçme kararıyla yılda 320 ton daha az plastik kullanılacağını söylüyor. Oyuncakların çoğu polimerlerden yapılıyor. Bunların eritilmesi sırasında zararlı gazların açığa çıkmadığı belirtiliyor.

(Kaynak: BBC)