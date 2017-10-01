Her sabah koşuya çıkan kadın, tuvaletini komşusunun bahçesine yapıyor

AMERİKA'NIN Colorado eyaletinde meydana gelen olayda, bir kadının her sabah çıktığı koşu sırasında hem yolu hem de bahçeleri tuvalet olarak kullandığı belirtildi.
"BÖYLE BİR ŞEY HİÇ GÖRMEDİM"
Polis departman şefi "35 yıldır böyle bir olayla hiç karşılaşmadım" diyerek şaşkınlığını ifade ediyor.
BÖLGE SAKİNLERİ RAHATSIZ
Bölge sakinlerinden bir kadın ise olayı şöyle anlatıyor:
"Kadını bahçeme tuvaletini yaparken yakaladım ve dedim ki, 'Sen ciddi misin? Çocuklarımın önünde bahçleme tuvaletini mi yapıyorsun?' dedim. Kadının cevabı ise 'evet özür dilerim' oldu. Bu cevabı verdikten sonra koşmaya devam etti."
"NE OLUR ARTIK YAPMA"
Bir başka sakinin ise "Ne olur sana yalvarıyorum artık buraya tuvaletini yapma" yazılı pankart astığı ancak kadının yapmaya devam ettiği belirtildi.
Kadının mental bir rahatsızlığının olup olmadığı ile ilgili henüz bir bilgi yok.
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