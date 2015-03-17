'Hepsini öldürdüm’ diye söylendi, yakalandı

Amerikan HBO televizyonu tarafından hayatıyla ilgili çekilen belgesel sırasında yaka mikrofonunu çıkartmayı unutup, tuvaletin yolunu tutan 71 yaşındaki emlak kralı, “İşte şimdi yakalandın. Ne yaptım ben? Tabii ki hepsini öldürdüm” diyerek kendi kendine işlediği cinayetleri itiraf etmiş oldu