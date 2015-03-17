'Hepsini öldürdüm’ diye söylendi, yakalandı

2001 yılında delil yetersizliğinden serbest bırakılan Robert Durst, 2000 yılında başından vurularak öldürülen sözcüsü Susan Berman ve 1982 yılında ortadan kaybolan eski eşi Kathleen’in cinayetlerinden sorumlu tutuluyordu. HBO kanalı Durst’ün röportajını bu hafta ‘The Jinx: The Life and Deaths of Robert’ adlı belgeselde yayınlanmıştı.
Polis, bu ses kaydıyla bilrikte harekete geçti. ABD’li zengin, sahte kimlikle New Orleans’a giderken kıskıvrak yakalandı.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 08:25