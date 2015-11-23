Helikopter kazası: 7 ölü

TIMES of India gazetesi, Cammu Keşmir'de kutsal bir mekanı ziyaret edecek kişileri taşıyan helikopterin kalkıştan kısa süre sonra alev alarak Katra kasabası yakınlarında düştüğünü ve kazada pilot dahil 7 kişinin öldüğünü duyurdu. Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, kazanın nedeninin soruşturulduğu belirtildi.

Helikopterin, Himalayalar'daki Vaişno Devi Tapınağı'na sefer düzenleyen bir şirkete ait olduğu kaydedildi.