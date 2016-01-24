Hayranı olduğu ünlüyle sevgili oldu

JAKE T Austin isimli 21 yaşındaki eski Disney yıldızı, yakın zamanda Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaştı. Fotoğraftaki genç kız ise Austin’in uzun zamandır hayranı olan ve onu sürekli stalk’layan Danielle Ceasar...

22 yaşındaki Danielle Ceasar, Austin’i 6 yıl boyunca idolü olarak gördü ve ona 2009’dan 2014’e kadar bir sürü tweet atarak ulaşmaya çalıştı.