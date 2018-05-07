Hayatının dersini aldı! Dilenciyi tokatlayan adama uçan tekme

ÇİN'DE yaşanan olayda sokaktaki dilenciye durup dururken tekme atan ve ardından yumruklayan adam, durumu görüp koşarak kendisine müdahale eden bir başka adamın tekmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayda alındı.
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