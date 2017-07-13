Hayalindeki tatil trajediyle bitti! Eşinin gözleri önünde...

AVUSTRALYALI 70 yaşındaki Roger John Hussey Tayland'da tatil yaptığı sırada Phuket'deki Kata plajında hayatını kaybetti. Yaşlı adam plajda eğlence amaçlı su sporları yapan süret teknelerinden biriyle paraşütle havalandı.Paraşüt için görevliler tarafıdan hazırlanırken sürekli gülen ve oldukça mutlu olduğu görülen talihsiz adamın tatili, sonu oldu. Süret motoru hızlanıp paraşüt havalanmışken adam birden yaklaşık 30 metre yükseklikten denize çakıldı.Birlikte havalandığı görevli sabitken yaşlı adam eşinin gözleri önünde korkunç bir şekilde düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan adam kısa bir süre sonra hayatını kaybettiHussey'in Tayland doğumlu eşiyle 12 günlük tatilde hayatının hayalini gerçekleştirmek istediği belirtildi.Olayla ilgili 38 yaşındaki paraşüt görevlisi Rungroj Rakscheep ile 45 yaşındaki bot kaptanı Montien Chandeng gözaltına alındı.