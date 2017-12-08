Hayaletle ilişkiye girdi, 10 senedir erkekleri hayatından çıkardı

27 yaşındaki İngiliz kadın Amethyst Realm, erkek arkadaşından ayrılıp hayaletler ile ilişkiye girmeye başladığını ve hayaletler kendisini çok mutlu ettikleri için bir daha asla erkeklere dönmeyi düşünmediğini söyledi.
SEVGİLİSİ YOKKEN GELMİŞ
Bir sabah programına konuşan Amethyst, 10 yıl önce nişanlısı ile yeni taşındığı evde, erkek arkadaşının şehir dışında olduğu bir akşam, evde bir hayalet olduğunu fark ettiğini ve bunun üzerine iç çamaşırları ile kalıp hayaleti baştan çıkarmaya çalıştığını söyledi.
NEFESİNİ HİSSETMİŞ
Genç kadın, bir kaç dakika sonra vücudunun üzerinde bir ağırlık ve ensesinde hayaletin nefesini hissettiğini, kısa süre içinde de orgazm olduğunu söyledi.
RUHANİ BİR ÇOCUK İSTİYOR
Kadın, nişanlısının da hayaleti gördüğünü ve kendisini aldattığını düşündüğünü, erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra da hiçbir erkek ile ilişkisi olmadığını söyledi. 10 yıldır hayaletler ile ilişkiye girdiğini anlatan Amethyst, son olarak doğru hayaleti bulup, kendisinden ruhani bir çocuk sahibi olmayı düşündüğünü de ifade etti.
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