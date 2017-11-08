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Hawking tarih de verdi! Dünya alev topu haline gelebilir

İngiliz fizikçi Stephen Hawking, Dünya'nın sonunun yakın olduğunu ve kurtuluş için tek çarenin yaşama elverişli başka gezegenler bulmak olduğunu söyledi. Hawking, bu amaçla yürüttüğü Breakthrough Starshot isimli bir projeye destek de istedi

Hawking tarih de verdi! Dünya alev topu haline gelebilir

İngiliz fizikçi Stephen Hawking, Dünya'nın sonunun yakın olduğunu ve kurtuluş için tek çarenin yaşama elverişli başka gezegenler bulmak olduğunu söyledi. Hawking, bu amaçla yürüttüğü Breakthrough Starshot isimli bir projeye destek de istedi

08 Kasım 2017 Çarşamba 12:21
Hawking tarih de verdi! Dünya alev topu haline gelebilir
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İNSANOĞLUNUN 2600 yılına kadar yok olabileceği uyarısında bulunan dünyaca ünlü İngiliz fizikçi  Stephen Hawking, artan nüfus ve enerji talebinin gezegeni felakete sürükleyeceğini belirterek Dünya'nın alev topu haline gelebileceğini kaydetti.

TEK ÇARE DÜNYA'DAN KAÇMAK

Çin'in başkenti  Pekin'deki Tencent WE Zirvesine video konferans yoluyla bağlanan Hawking, insanların faciadan kurtulmak için hayata uygun başka bir gezegen bulması gerektiğini söyledi. Hawking, dünyalıların varlığını milyon yıl daha uzatmak istiyorlarsa daha önce kimsenin gitmediği yerlere korkusuzca gitmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

HAYAT İÇİN EN UYGUN GEZEGEN

Yatırımcılardan, komşu Alpha Centauri Sistemi'ne seyahati öngören "Breakthrough Starshot" adlı projesine destek vermelerini isteyen Hawking, bu sistemde hayat için uygun gezegenin olabileceğini tahmin ediyor.

20 YILDA ULAŞILABİLECEK

Sputnik'in haberine göre dünyaca ünlü fizikçi, Breakthrough Starshot projesi kapsamındaki uzay aracının, ışık hızıyla sadece 20 yılda yıldızlara ulaşabileceğini açıkladı.

GEZEGENDEN İLK GÖRÜNTÜLER 2050'DEN SONRA

Konferansta konuşma yapan Breakthrough Starshot projesinin mevcut yöneticisi Pete Worden, 21. yüzyılın ikinci yarısında, Alpha Centauri yörüngesindeki hayata uygun gezegenin ilk görüntülerinin alınabileceğini ifade etti.

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