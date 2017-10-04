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Havice'nin merkezine yönelik operasyon başladı

Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin merkezini DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı duyuruldu

Havice'nin merkezine yönelik operasyon başladı

Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin merkezini DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı duyuruldu

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:20
Havice'nin merkezine yönelik operasyon başladı
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HAVİCE Operasyonları Sorumlusu Korgneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Ordu, federal polis, çevik kuvvet ve Haşdi Şabi güçleri, Havice merkeziyle Riyad ve ona bağlı köyleri kurtarmak için geniş çaplı operasyona başladı." ifadelerini kullandı. 

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada "Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını" duyurmuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
KerkükHaviceDEAŞ
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