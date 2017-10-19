Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107886
ALTIN
151.456
DOLAR
3.6675
STERLİN
4.8287
EURO
4.3256
Facebook'a 'ekran paylaşma' özelliği geldi!
Facebook'a 'ekran paylaşma' özelliği geldi!
“Mavi Balina” oyunu uyarısı
“Mavi Balina” oyunu uyarısı
19 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
19 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Havalimanında rezalet görüntü! Türk yolcuları köpeklerle aradılar

Avusturya'dan Türkiye'ye gitmeye hazırlanan yolcular, Viyana Havalimanında köpeklerle arandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekti

Havalimanında rezalet görüntü! Türk yolcuları köpeklerle aradılar

Avusturya'dan Türkiye'ye gitmeye hazırlanan yolcular, Viyana Havalimanında köpeklerle arandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekti

19 Ekim 2017 Perşembe 09:43
Havalimanında rezalet görüntü! Türk yolcuları köpeklerle aradılar
banner404

AVUSTURYA'DA Viyana Havalimanındaki Türk yolcuların köpeklerle aranması büyük tepki topladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Türk yolcuların üzerine köpek çıktığı görülüyor.

KÖPEK, YOLCULARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Olay, 13 Ekim Cuma günü yaşandı. Güvenlik aramasından geçen yolcular, kapılar açılmadan bu kez polis köpeğiyle karşılaştı.

Hasan K. adlı bir Türkün paylaştığı videoda, polis köpeğinin yolcuların üstüne çıktığı görülüyor. Kayıtta polis Türk yolculara 'Üstünüzde kaç para var?' sorusunu yöneltti.

Hasan K. videoyu " Viyana Havaalanında yapılan uygulama. Bu sadece Türk yolculara mı, yoksa genel uygulama mı?" cümlesiyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Rezalet görüntü jet hızıyla sosyal medyada yayıldı,  Avusturya'ya büyük tepki gösterildi.  Türkiye'nin  Viyana Boşkonsolosu, olayın duyulmasıyla havalimanına gidip incelemelerde bulundu.
Havalimanındaki skandal aramadan görüntü

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'nin  Avusturya Büyükelçiliği, resmi  Facebook hesabından olayı doğruladı ve bir açıklama yaptı.

Açıklamanın detayları şöyle:

Dün (17 Ekim) akşam saatlerinde sosyal medyada  Viyana Havalimanında çekildiği öne sürülen görüntülerin izlenmesi üzerine,  Viyana Başkonsolosumuz derhal havalimanına giderek incelemelerde bulunmuştur. Bilahare, vatandaşlarımızdan edinilen bilgiler çerçevesinde, görüntülerdeki aramanın 13 Ekim Cuma günü gerçekleştirilmiş olabileceği anlaşılmıştır.

Öte yandan,  THY yetkililerinden de bilgi alınmıştır. Bu tür aramaların, yüklü miktarda nakit para veya ziynet eşyası taşındığına dair ihbar yapılması üzerine ve çok nadiren (senede bir veya iki kez) ve sadece  THY'nin değil tüm havayollarını kapsayacak şekilde yapıldığı öğrenilmiştir.

Görüntülerdeki aşağılayıcı ve kabul edilemez uygulama bu sabah ilgili  Avusturya makamları nezdinde diplomatik girişim konusu yapılmıştır.

Bugün ve önümüzdeki günlerde de anılan havalimanında  Türkiye'ye yönelik uçuşlar bağlamında gözlem yapılacaktır. Bununla birlikte, aramalarda bulunabilecek para ve ziynet eşyası türü ödeme araçlarına el konulacağından vatandaşlarımızın mağdur olmamaları bakımından aşağıdaki  AB çapında geçerli yasal hususların dikkate alınması gerekmektedir

Avusturya dahil  Avrupa Birliği genelinde geçerli kanunlar uyarınca toplam değeri 10 bin € ve üzeri ziynet eşyasının veya 10 bin € üzeri nakit paranın önceden bildirimde bulunulmadan  Avrupa Birliği sınırlarına sokulması veya dışarı çıkartılması yasaktır. Bu yasak sadece Türk vatandaşlarına yönelik olmayıp, tüm ülkelerin vatandaşlarını kapsamaktadır.

Sözkonusu yasağın uygulanması amacıyla havaalanları ve sınır kapılarında rutin veya ihbara dayalı kontroller gerçekleştirilmektedir.  Viyana Schwechat Havalimanında da senede birkaç kez tüm havayolu şirketlerini kapsayacak şekilde gümrük memurları tarafından eğitimli köpekler vasıtasıyla yolcuların üzerinde deklare edilmemiş yüksek miktarda nakit olup olmadığının tespiti için arama yapılmaktadır.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın mağdur olmamak için Türkçe tercümesi ve Almanca metni aşağıda sunulan mevzuata özenle riayet etmeleri önemlidir.

NAKİT PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI

Avrupa Birliği'ne 10.000,00 avroyu aşan nakit para ve diğer ödeme araçlarının (seyahat çeki (Traveller Checks), külçe altın, altın para vs.) girişi ve çıkışı EG 1889/05 sayılı direktifini içeren yönetmeliğin (VO (EG) 1889/05) 3. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca gümrük dairesine beyanı zorunludur.

Beyan formları gümrük gişelerinden veya gümrük dairelerinden tedarik edilebilir."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiTürk Hava YollarıAvrupa BirliğiAvusturya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'yi karıştıran iddia: Melenia dublör mü kullanıyor?
ABD'yi karıştıran iddia: Melenia dublör mü kullanıyor?
Son dakika: Barzani ateşle oynuyor! Ayaklanma provası...
Son dakika: Barzani ateşle oynuyor! Ayaklanma provası...
Askeri kampa saldırı: 41 ölü
Askeri kampa saldırı: 41 ölü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim