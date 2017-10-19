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Havai fişek fabrikasında patlama: 8 ölü!

Hindistan'ın doğusunda bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 8 işçi öldü

Havai fişek fabrikasında patlama: 8 ölü!

Hindistan'ın doğusunda bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 8 işçi öldü

19 Ekim 2017 Perşembe 07:57
Havai fişek fabrikasında patlama: 8 ölü!
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POLİS, Orissa eyaletinin Balasore bölgesinde ruhsatsız işletilen ve fabrika olarak kullanılan evde meydana gelen patlamada 8 işçinin hayatını kaybettiğini, en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı.Hinduların popüler Diwali festivalinden bir gün önce, eyaletin başkenti Bhubaneşvar'ın 195 kilometre güneyinde yaşanan kazada ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Ülkenin orta kesiminde Madhya Pradeş eyaletinde haziran ayında yine bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 23 işçi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanHavai Fişek FabrikasıPatlama
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