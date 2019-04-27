Havadan atılan zehirli sosislerle, 2 milyon kedi katledilecek!

AVUSTURALYA hükümeti, yılda 377 milyon kuş ve 649 milyon sürüngen öldüren yabani kedi ler için skandal bir karara imza attı.

AVUSTURALYA hükümeti, yılda 377 milyon kuş ve 649 milyon sürüngen öldüren yabani kedi ler için skandal bir karara imza attı.

AVUSTURALYA hükümeti, yılda 377 milyon kuş ve 649 milyon sürüngen öldüren yabani kedi ler için skandal bir karara imza attı.

AVUSTURALYA hükümeti, yılda 377 milyon kuş ve 649 milyon sürüngen öldüren yabani kedi ler için skandal bir karara imza attı.

AVUSTURALYA hükümeti, yılda 377 milyon kuş ve 649 milyon sürüngen öldüren yabani kedi ler için skandal bir karara imza attı.

AVUSTURALYA hükümeti, yılda 377 milyon kuş ve 649 milyon sürüngen öldüren yabani kedi ler için skandal bir karara imza attı.

AVUSTURALYA hükümeti, yılda 377 milyon kuş ve 649 milyon sürüngen öldüren yabani kedi ler için skandal bir karara imza attı.

AVUSTURALYA hükümeti, yılda 377 milyon kuş ve 649 milyon sürüngen öldüren yabani kedi ler için skandal bir karara imza attı.

AVUSTURALYA hükümeti, yılda 377 milyon kuş ve 649 milyon sürüngen öldüren yabani kedi ler için skandal bir karara imza attı.

AVUSTURALYA hükümeti, yılda 377 milyon kuş ve 649 milyon sürüngen öldüren yabani kedi ler için skandal bir karara imza attı.

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