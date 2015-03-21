Havada döndü durdu! Nedeni ise...

21 Mart 2015 Cumartesi 15:32
Sabah saatlerinde Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'tan kalkan ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e giden 6747 sefer sayılı uçak, tutulmanın Dünya üzerinde en net görüldüğü iki yerden biri olan Faroe Adaları'na yaklaşırken havalarda defalarca daire çizerek uygun zamanı yakalamaya çalıştı.
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Son Güncelleme: 21.03.2015 14:33