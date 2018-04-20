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Havacılık devinden TAI'ye büyük ödül

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), havacılık devi Boeing'den "Yılın Tedarikçisi Ödülü" aldı

Havacılık devinden TAI'ye büyük ödül

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), havacılık devi Boeing'den "Yılın Tedarikçisi Ödülü" aldı

20 Nisan 2018 Cuma 19:55
Havacılık devinden TAI'ye büyük ödül
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ULUSLARARASI havacılık projelerinin küresel düzeyde rekabetçi ve  önemli bir ortağı olan TAI, 2006'dan bu yana çeşitli iş paketleriyle Boeing ile  iş birliği yapıyor.

Boeing her yıl, tüm dünyada uzay ve havacılık materyalleri,  teknolojisi ve hizmetleri alanlarındaki üstün performansları dolayısıyla küresel  tedarik zincirinde bulunan 13 ayrı şirkete 13 farklı kategoride "Yılın  Tedarikçisi Ödülü" veriyor.

Kaliteli ve zamanında teslimat performanslarıyla yeni iş paketlerinin  alımına öncülük eden TAI, diğer tedarikçilere göre fark yaratmayı sürdürüyor.  Geçen yılki performansıyla Boeing tarafından büyük beğeni ve takdir toplayan  şirket, iddialı yükselişini somutlaştırdı. Boeing'in stratejik hedeflerini destekleyen ve başarısına riskleri  paylaşarak katkıda bulunan TAI, bu yıl "Alliance" kategorisinde Yılın Tedarikçisi  Ödülü'nü almaya hak kazandı.

AI, ödüle, 2 bin 500'ü ABD'de bulunan toplam 13 bin tedarikçi  arasından uzandı. TAI'nin ödülünü, ABD'de düzenlenen törende, kurumun Genel Müdürü Temel  Kotil aldı. Kotil, ödüle ilişkin, "İlk defa bu ödülü almak Boeing ile olan iş  birliğimizin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İş birliğimize güç katan bu  ödül Boeing ile ortaklığımızı taçlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın da "Boeing  olarak TAI ile endüstriyel iş birliğimizden, TAI'nin müşterilerimize olan  desteğinden ve Türkiye'nin hava-cılık endüstrisinin kapasitesini ve kalitesini  ilerletme ça-lışmalarından gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. TAI'nin, kalite, zamanında teslimat performansları ve  karşılanabilirlik hedeflerinde Boeing ile çalışan üstün per-formanslı bir  tedarikçi olduğunu vurgulayan Sargın, Yılın Te-darikçisi Ödülü'nü TAI'ye vermekten  dolayı büyük heyecan duy-duklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Havacılık Ve Uzay SanayiiBoeing(TUSAŞ/TAI)
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