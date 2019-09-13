Havaalanında drone uçurmak istediler: 7 kişi gözaltına alındı

LONDRA'NIN Heathrow Havalaanı'na yeni bir pist yapılmasını engellemek isteyen iklim aktivistleri, havaalanında uçakların uçuşunu durdurmak için drone uçurma planı yaptı. Fakat plan ilk drone'un sinyal alıp uçamaması sebebiyle gerçekleşemedi. Polisin havaalanında protestoyu engellemek için yaptığı operasyonda 7 aktivist gözaltına alındı.

Heathrow Havaalanı'na yeni pist yapılmasını engellemek isteyen eylemciler drone sinyal alamayınca eylemi gerçekleştiremedi. Havaalanı'nın kapanmasına karşı önlem alan Londra polisi drone sinyalinin engellendiği iddiasını yanıtlamasa da aktivistlerin toplumun düzenini bozan davranışları nedeniyle havaalanı çevresinde geniş önlemler alındı.

Londra polisi eylem planı sebebiyle 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

2025'e kadar zararlı gaz emisyonunu 0 seviyesine getirmeyi hedefleyen iklim aktivistleri havaalanına yapılması planlanan üçüncü uçak pistini engellemeyi amaçlıyordu. AFP'ye konuşan aktivist Sylvia Dell, "Bizim gibi düşünen vatandaşlar yaptığımızın 'suç' olmadığını biliyor" dedi ve Birleşmiş Milletler'in 'iklim değişikliğini durdurmak için yalnızca 12 yıl kaldı' uyarısını hatırlattı.