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Hava saldırısı: 4 ölü

Suriye’deki Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi

Hava saldırısı: 4 ölü

Suriye’deki Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi

06 Mayıs 2018 Pazar 20:15
Hava saldırısı: 4 ölü
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İDLİB Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, öğlen saatlerinde İdlib ilinin kırsalındaki sivil  yerleşim yerlerinin yoğun hava saldırısı altında kaldığını belirtti.
İdlib'in batısındaki Cisir Eş Şuğur ilçesinin sivil yerleşimlerine  düzenlenen hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren Hac  Yusuf, saldırıda çok sayıda sivilin de yaralandığını söyledi.
 
 Hac Yusuf, gün içinde İdlib'in Cisir Eş Şuğur ve Bıdama ilçesi ile  Naciye, Termela ve Oraynibe köylerinin hava ve kara saldırılarına hedef olduğunu  kaydetti. 
 
 İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürlüğünün yılbaşından bu  yana Esed rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırılarından hayatını  kaybeden ve yaralananlara ilişkin paylaştığı rakamlara göre, 149’u çocuk,121’si  kadın toplam 662 sivil hayatını kaybetti, 4 bin 201 sivil yaralandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Hava SaldırısıBeşşar Esedİdlib
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