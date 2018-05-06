Hava saldırısı: 4 ölü

İDLİB Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğlen saatlerinde İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerlerinin yoğun hava saldırısı altında kaldığını belirtti.
İdlib'in batısındaki Cisir Eş Şuğur ilçesinin sivil yerleşimlerine düzenlenen hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren Hac Yusuf, saldırıda çok sayıda sivilin de yaralandığını söyledi.
Hac Yusuf, gün içinde İdlib'in Cisir Eş Şuğur ve Bıdama ilçesi ile Naciye, Termela ve Oraynibe köylerinin hava ve kara saldırılarına hedef olduğunu kaydetti.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürlüğünün yılbaşından bu yana Esed rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırılarından hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin paylaştığı rakamlara göre, 149’u çocuk,121’si kadın toplam 662 sivil hayatını kaybetti, 4 bin 201 sivil yaralandı.
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