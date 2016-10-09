Hava saldırılarında 21 DAEŞ'li öldürüldü!

IRAK'IN kuzeyindeki Musul kentinde, koalisyon güçlerinin terör örgütü DAEŞ'e ait patlayıcı imalathanesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 21 militanın öldüğü bildirildi.

Irak ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçleri, DAEŞ'in patlayıcı madde imalatı için kullandığı belirtilen Te'mim Mahallesi'ndeki alanı hedef aldı. Örgütün önemli askeri mevzileri arasında sayılan bölgeye düzenlenen operasyonda, 21 militanın öldüğü ve imalathanenin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Hava saldırısının ardından birçok patlamanın yaşandığı bölgeden uzun süre yoğun dumanların yükseldiği kaydedildi.

Sivil savunma ekipleriyle ambulansların, DAEŞ tarafından bölgeye gitmeye zorlandığı belirtilirken, örgütün Te'mim Mahallesi'ne çıkan yolları trafiğe kapattığı aktarıldı.

Koalisyon güçlerinin, son zamanlarda, Haziran 2014'ten bu yana DAEŞ'in denetimi altındaki Musul'da örgüte ait mevzilere saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

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