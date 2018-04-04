Hava saldırıları sürüyor: 2 ölü, 18 yaralı

İDLİB Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaş uçakları, İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerlerine yoğun hava saldırısı düzenledi. Ariha ilçesindeki saldırıda bir kadın ve bir çocuk öldü, 18 kişi ağır yaralandı." dedi.
Yusuf, İdlib'in Cisir Eş Şuğur, Hazarin, Kınsafra, Ariha, El Bara ve El Rekaya sivil yerleşimlerinin yoğun hava saldırılarına maruz kaldığını söyledi.
Sivil Savunma ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken, saldırıda yerleşimlerin büyük zarar gördüğü belirtildi.
Son bir ayda İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 120 sivil hayatını kaybetti, 138 sivil yaralandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.