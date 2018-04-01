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Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi

Sadece yüzü ve kafasında 3 binden fazla tümörü bulunan 38 yaşındaki kadın, hastalığından ötürü sokağa çıkamaz hale geldi. Genç kadın, durumunu görenlerin kendisine yardımcı olmasını umut ediyor

Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi

Sadece yüzü ve kafasında 3 binden fazla tümörü bulunan 38 yaşındaki kadın, hastalığından ötürü sokağa çıkamaz hale geldi. Genç kadın, durumunu görenlerin kendisine yardımcı olmasını umut ediyor

01 Nisan 2018 Pazar 12:30
Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi
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TRİNİDAD ve Tobago'da yaşayan 38 yaşındaki Charmaine Sahadeo isimli kadının vücudu doğum yaptıktan sonra baloncuk benzeri tümörlerle kaplandı. Aşırı bir nörofibromatozis vakasından muzdarip olan kadının tüm yüzünü kaplayan yumrular büyük ağrılara sebep oluyor.

AMELİYATLAR DA ÇARE OLMADI

Talihsiz kadın hep böyle bir hastalığa sahipti ancak ikinci çocuğunu doğurduktan sonra tümörleri hızlı bir biçimde büyüyüp çoğalmaya başladı. Geçirdiği iki ameliyat da kadının tümörlerinin büyümesini durduramadı.

YARDIM EDECEK BİRİLERİNİ UMUT EDİYOR

Okulda zorbalığa uğrayacaklarından korktuğu için çocuklarını okula dahi gönderemeyen kadın, umutsuzca tıbbi bir çözüm arıyor. Özellikle bacağındaki tümörlerin büyük bir acıya yol açtığını söyleyen kadın, birinin kendisine yardım etmesini umduğunu söylüyor.

SADECE KAFASINDA 3 BİNDEN FAZLA TÜMÖRÜ VAR

Sadece yüzünden ve kafasında 3 binden fazla tümörü olduğunu anlatan Charmaine, en korktuğu şeyin gözlerini kaybetmek olduğunu söylüyor. 3 yıl önce kocasından ayrılan kadın çalışamadığı için çocuklarına bakmakta güçlük çekse de "Ben mutlu bir insanım, asla intiharı düşünmedim" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Charmaine SahadeoHastalıkTümör
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