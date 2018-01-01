Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
1 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
1 Ocak 2018 Yeni Alanya...
1 Ocak 2018 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
1 Ocak Günlük Burç Yorumu
1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Ocak 2018 Antalya -...
Potasyum seviyenizin düşük olduğunu göstren 6 belirti
Bu belirtilere dikkat!

Hasta yatağında hayaline kavuşup evlendi, 18 saat sonra öldü

ABD'de yaşayan kanser hastası 31 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla hastane odasında evlendi. Talihsiz kadın bu mutluluğu yalnızca 18 saat tadabildi

Hasta yatağında hayaline kavuşup evlendi, 18 saat sonra öldü

ABD'de yaşayan kanser hastası 31 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla hastane odasında evlendi. Talihsiz kadın bu mutluluğu yalnızca 18 saat tadabildi

01 Ocak 2018 Pazartesi 09:54
Hasta yatağında hayaline kavuşup evlendi, 18 saat sonra öldü
banner404

ABD'nin Connecticut eyelatinde yaşayan 31 yaşındaki kanser hastası Heather Mosher, hastane yatağında sevgilisi ile evlendikten 18 saat sonra hayatını kaybetti.
"KANSER OLANA KADAR ÇOK MUTLUYDUK"
2015 yılında kız arkadaşı ile bir dans kursunda tanıştıklarını ve kız arkadaşının göğüs kanseri olduğunu öğrenene kadar çok mutlu olduklarını söyleyen David isimli genç adam, kız arkadaşını mutlu edecek tek şeyin evlenmek olduğunu düşündüğü için hastane yatağında böyle bir sürpriz yapmayı planladığını söyledi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE EVLENDİLER
İki tarafın akrabalarının katıldığı düğün töreninde David gözyaşları içinde kız arkadaşı ile evlendi. Heather, düğünden 18 saat sonra hayata gözlerini yumdu.
Talihsiz kadın, kanser olmadan önce neşe dolu bir insandı;
Genç kadının yakınları evlilik töreni sırasında gözyaşlarını tutamadı

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ABDKanserHeather MosherGöğüs Kanseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil içerisinde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü
Otomobil içerisinde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü
Ölü sayısı 18'e yükseldi
Ölü sayısı 18'e yükseldi
Hasta yatağında hayaline kavuşup evlendi, 18 saat sonra öldü
Hasta yatağında hayaline kavuşup evlendi, 18 saat sonra öldü

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim