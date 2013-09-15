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'Harekete geçeriz'

Suriye'deki kimyasal silahların imhasıyla ilgili anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Obama: "Diplomasi başarısız olursa harekete geçeriz" dedi

'Harekete geçeriz'

Suriye'deki kimyasal silahların imhasıyla ilgili anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Obama: "Diplomasi başarısız olursa harekete geçeriz" dedi

15 Eylül 2013 Pazar 09:40
'Harekete geçeriz'
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ABD Başkanı Barack Obama, Suriye konusunda diplomatik bir yolla çözüm sağlanabilmesi için, Beşar Esad rejimi ve Rusya'nın sözlerini tutması, Suriye'nin kimyasal silahlarının uluslararası denetime bırakılması ve daha sonra yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Obama, haftalık konuşmasında, Suriye'de diplomatik çözüm olasılığına erişmenin, ABD'nin silahlı güç kullanma yönündeki inandırıcı tehdidi sayesinde gerçekleşebileceğini söylediğini anımsatarak, Rusya'nın, Suriye'yi kimyasal silahlarından vazgeçmeye zorlama konusunda uluslararası topluma katılma niyetinde olduğunu belirtti. Beşar Esad rejiminin, 21 Ağustos'ta kimyasal silah kullanarak 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını savunan Barack Obama, bulunulan koşullar içinde diplomatik yolu sürdürürken kongreden askeri müdahale kullanımına ilişkin oylamayı ertelemesini istediğine değindi. Kendi direktifleri doğrultusunda, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü, ancak bunun oyalayıcı bir taktik olamayacağı konusunda da çok net bir tavır sergilediklerini vurgulayan Obama, "Esad rejimi ve Rusya, varılan her uzlaşma konusunda sözlerini tuttuklarını kanıtlamalılar. Bu da, Suriye'nin elindeki kimyasal silahları uluslararası güce teslim etmesi ve sonunda da imha edilmeleri demektir. Bu amacımıza ulaşmamızı sağlayacaktır. Suriye rejimini kimyasal silah kullanımından caydırma, bunları kullanma becerisini azaltma ve bu silahların kullanımı konusunda ödün vermeyeceğimizi dünyaya açık şekilde göstereceğiz" dedi.

'RUSYA GÜVENİLİRLİK PAYINI ARTIRDI'
Suriye konusunda gelişmeler sağlandığının belirtilerini gördüklerini anlatan Başkan Obama, bir hafta öncesine kadar Esad rejiminin kimyasal silah bulundurduğunu itiraf etmekten bile kaçındığını belirterek, "Bugün itiraf ediyorlar. Suriye, kimyasal silah kullanımını yasaklayan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'yle, dünya nüfusunun yüzde 98'ini temsil eden 189 ülke arasına katılmak istediğinin sinyallerini veriyor. Rusya da verdiği destekle, varılan bu sonuçla güvenilirlik payını artırdı" diye konuştu. Bütün bunların olumlu gelişmeler olduğunu belirten Obama, ABD'nin, Suriye'nin kimyasal silahlarından vazgeçtiğini görmek ve bu silahların sonunda imha edilmesi amacıyla uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

'DİPLOMASİ BAŞARISIZ OLURSA HAREKETE GEÇERİZ'

Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasını engellemek için müdahale edilmesi konusunda aynı fikirde olan müttefikleri desteklemeyi de sürdüreceklerini vurgulayan Obama, mevcut görüşmelerin ciddi bir plan sunması halinde, bununla hareket etmeye hazır olduğunu vurgulayan Obama şunları söyledi: "Ama yalnızca Esad ve Rusya'nın sözleri ile yetinmeyeceğiz. Esad'ın kimyasal silahlardan vazgeçtiğini gösterecek somut eylemler görmek istiyoruz. Bu durum, ABD'nin ciddi bir askeri müdahale tehdidi sonucu ortaya çıktı ve Esad rejimine baskıyı sürdürmek için bölgedeki askeri varlığımızı koruyacağız. Diplomasi başarısız olursa ABD ve uluslararası toplumun harekete geçmek için hazır olmalı ."

ULUSLARARASI TOPLUM BU SKANDALA TEPKİ VERMELİ

Dünyanın her yerinde kimyasal silah kullanımının insanlık onurunu aşağıladığını ve tüm insanlar için güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirten Obama, "Haftalardır söylediğim gibi uluslararası toplumun bu skandala tepki vermesi gerek. Yataklarındaki çocuklara gaz kullanan bir diktatör cezasız kalmamalı. Zorbaların ve teröristlerin zehirli gazı yeni bir silah olarak kullanmaları riskini alamayız. Çocuklarımız için kimyasal silah korkusunun olmadığı bir dünyayı korumak görevimiz. Eğer bu hedefe güç kullanmadan ulaşma olasılığı varsa bu yolu izleme sorumluluğumuz olduğuna da inanıyorum" dedi.

Doğan Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 15.09.2013 09:43
Anahtar Kelimeler:
RusyaSuriyeKİMYASAL SİLAHPutinMüdahaleObama
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