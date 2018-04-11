Hapishanede katliam! Kaçış girişimi kanlı bitti: 21 ölü

PARA Eyaleti Kamu Güvenliği ve Sosyal Savunma Sekreterliği (SEGUP), ağır silahlı bir grubun mahkumları toplu olarak kaçırmak için Santa Izabel Cezaevi kompleksinin duvarlarını patlayıcılarla yıkmaya çalıştığını açıkladı. Bazı mahkumların da silah bulundurduğunu kaydeden cezaevi yetkilileri, olaya müdahale eden gardiyanlar, polis, mahkumlar ve silahlı kişiler arasında çatışma çıktığını belirtti.
BİRİ GARDİYAN 21 KİŞİ ÖLDÜ
Çatışmada biri gardiyan olmak üzere 21 kişinin öldüğü ifade edildi. Yaralanan 5 gardiyan bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Gardiyanlardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Yerel basında çıkan haberlerde ise ölü sayısının açıklanandan daha fazla olduğu iddia edildi.
CEZAEVİNDE 3 BİN 400 MAHKUM KALIYOR
Santa Izabel Cezaevi'nde 3 bin 400 mahkum kalıyor. SEGUP, cezaevinin güvenliğini sağlamak için özel harekat birliklerinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.
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