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Hamile şarkıcıyı, dans etmediği için sahnede öldürdüler

Pakistan'da yerel bir halk şarkıcısı olan Samina Sindhu, performansı sırasında dans etmemesinden dolayı sahneden başından vurularak öldürüldü

Hamile şarkıcıyı, dans etmediği için sahnede öldürdüler

Pakistan'da yerel bir halk şarkıcısı olan Samina Sindhu, performansı sırasında dans etmemesinden dolayı sahneden başından vurularak öldürüldü

12 Nisan 2018 Perşembe 17:17
Hamile şarkıcıyı, dans etmediği için sahnede öldürdüler
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PAKİSTAN'DA hamile şarkıcıyı sahnede şarkı söylediği sırada başından vurdular. Dehşete düşüren olayın görüntüleri soruşturmada gerçeği ortaya çıkardı.

ÖLDÜRÜLME GEREKÇESİ PES DEDİRTTİ

Pakistan'da yerel bir halk şarkıcısı olan Samina Sindhu, salı gecesi Larkana yakınlarındaki bir köyde öldürüldü. İddialara göre Tarq Jatoi adlı kişi, performansı sırasında dans etmemesinden dolayı Samina Sindhu'yu vurdu.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN DANS ETMİYORMUŞ

Olayın ardından Sindhu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan teşhislerde kadının hamile olduğu ortaya çıktı. Hamile olduğu için de dans etmediği belirtildi. Silahlı saldırganın tutuklandığı bilgisi verildi.

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PakistanHamileSamina SindhuPerformans
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