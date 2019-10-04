Hamile eşini ve iki kızını elleriyle boğmuştu! İtirafları dehşete düşürdü

Hamile eşini ve 3 ve 4 yaşlarındaki iki kızını feci şekilde katleden cani baba Chris Watts, cinayete dair dehşete düşüren yeni bir itirafta bulundu.

Chris Watts, yazar Cheryln Cadle'ye yazdığı itiraf mektubunda ailesini nasıl katlettiğine dair yeni detaylar verdi.

Cheryln Cadle'ın 7 Ekim'de yayınlayacağı 'Letters From Christopher' (Christopher'dan Mektuplar) adlı kitapta yer alacak olan mektupta Watts'ın kan donduran ifadeleri dikkat çekti.

"13 Ağustos sabahı Shanann'la tartışmadan önce kızların odasına gittim. İlk olarak Bella'nın ve ardından Cece'nin odasına girdim ve onları öldürmek için yataklarındaki yastığı kullandım..."

"Bu yüzden ölüm sebepleri boğulma oldu. Cece'nin odasından çıktıktan sonra yatağıma döndüm ve Shanann ile tartışmaya başladık."

"Shannan öldükten sonra Bella ve Cece tekrar uyandı. Nasıl uyandıkları konusunda bir fikrim yok fakat uyandılar...."

"Bella'nın gözleri morarmıştı ve kızlar travma yaşıyor gibi görünüyordu. Bu olay durumu daha da kötüleştirdi."

"Bella'nın gözleri morarmıştı ve kızlar travma yaşıyor gibi görünüyordu. Bu olay durumu daha da kötüleştirdi."

Chris daha önce de 15 haftalık hamile olan eşini öldürmeyi planlamadığını ve cinayetin spontane olarak geliştiğini söylemişti.

Fakat Chris mektubunda cinayeti bir süre önce planladığından şu sözlerle bahsetti:

"12 Ağustos'ta kızlarımı yatırdım ve kendime 'Bebeklerimi yatağa koyacağım son an bu olacak' dedim..."

"12 Ağustos'ta kızlarımı yatırdım ve kendime 'Bebeklerimi yatağa koyacağım son an bu olacak' dedim..."

Chris ayrıca hamile eşine düşük yapması için ağrı kesici verdiğini de itiraf etti.

Chris'e göre eşinin hamilelik sürecinin sonlanması durumunda her şey daha kolay olacaktı.

Chris'in eşinden ve çocuklarından kurtulmak istediği ve böylece eski iş arkadaşı ve sevgilisi olan Nichol Kessinger ile birlikte olabileceği tespit edilmişti.

Chris Watts geçtiğimiz yıl hamile eşinin ve kızlarının kayıp olduğunu söyleyerek polise başvurmuş ve televizyon kanallarına çıkarak yardım istemişti.

Fakat ölü olarak bulunan eş ve çocukların katilinin Chris'in kendisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Chris cinayeti işlediğini itiraf ederek idam cezası almaktan kurtulmuştu